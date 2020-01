Færre små og fleire store kommunar

innenriks

Etter at ei rekkje kommunar slo seg saman ved årsskiftet, har lista over småkommunar krympa, medan topplista har utvida seg med to storkommunar.

Landets minste – Utsira – gjekk inn i 2020 med eit folketal på under 200. Berre 21 kommunar har no eit innbyggjartal under 1.000 personar. I 2016 var talet 27. Træna, Berlevåg, Tydal, Værøy og Røst står framleis på lista over dei aller minste.

Endringar for 3,6 millionar

Folket i Noreg gjekk inn i 2020 med ei rekkje nye kommunar og fylkeskommunar. 3,6 millionar innbyggjarar fekk endra opplysningane sine i Folkeregisteret, uavhengig av om dei har flytta på seg eller ikkje. Endringane kjem av både kommunesamanslåingar og samanslåingar av fleire fylke.

Ein norsk gjennomsnittskommune hadde like under 15.000 innbyggjarar ved inngangen til 2020. Talet har auka frå snaue 12.200 i 2016. Auken heng saman med reduksjonen av talet på kommunar frå 428 i 2016 til 356 i 2020.

Drammen og Kristiansand

Sju norske kommunar har i dag over 100.000 innbyggjarar, mot fem før nyttår. Basert på innbyggjartal frå 2019 passerer Drammen 100.000 med knapp margin etter å ha slege seg saman med Svelvik og Nedre Eiker. Kristiansand, som er slegen saman med Søgne og Sogndalen, har rundt 110.00 registrerte innbyggjarar. Oslo er suverent størst med over 680.0000 innbyggjarar. Dei andre storkommunane er Bergen, Trondheim, Stavanger og Bærum.

Det er no 19 kommunar med meir enn 50.000 innbyggjarar, mot 15 i 2016. 44 kommunar har fleire enn 25.000 innbyggjarar, mot 40 i 2016.

(©NPK)