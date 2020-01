Equinor inngjekk milliardforlik med kinesiske COSL

innenriks

Forliket, som svarer til 1,7 milliardar kroner, gjeld termineringa av riggavtalen for ulykkesriggen COSL Innovator og nokre mindre usemjer knytt til riggen COSL Promoter, som framleis er på kontrakt, skriv Dagens Næringsliv.

I mai 2018 vart Equinor, den gong Statoil, dømde i Oslo tingrett til å betala COSL 4 milliardar kroner etter at retten konkluderte med at konsernet heva kontrakten for riggen COSL Innovator utan lov og rett.

Både Equinor og Cosl anka domen, og tysdag skulle saka behandlast på nytt i lagmannsretten, men ho vart utsett til onsdag etter at partane bad om det, ifølgje Teknisk Ukeblad.

– Me har inngått eit forlik og forliket inneber at Troll-lisensen betaler Cosl 188 millionar dollar. I tillegg inngår me ein uforpliktande rammeavtale med COSL for eventuelt framtidig samarbeid på norsk sokkel. Me er nøgde med å ha fått til ei løysing utanfor rettssalen. Gjennom dette får ein til ei normalisering som samarbeidspartnarar, seier pressetalsperson Lise Andreassen Hagir i Equinor.

I desember 2015 vart COSL Innovator treft av ei kjempebølgje. Bølgja trefte riggen langt oppe på dekket. Ein person omkom, og det vart omfattande skadar på riggen.

Kort tid etter terminerte Equinor kontrakten, og COSL gjekk til sak for å få erstatning for tap av inntekter. Ingen av partane vann saka fullt ut.

