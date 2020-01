Equinor forlengjer produksjon ved Statfjord A til 2027

innenriks

– Ei omfattande kartlegging av undergrunnen viser at det attverande potensialet i Statfjord-området framleis er stort, opplyser Equinor.

Statfjord B og C skal forlengjast i alle fall til 2035.

Equinor og partnarane deira ynskjer å forlengja produksjonen i feltet til 2040.

Det skal no mellom anna bli utføre naudsynte oppgraderingar av plattformene, noko som vil auka aktivitetsnivået på feltet betydeleg, ifølgje Equinor.

100 nye brunnar

– Feltet har gitt høg verdiskaping og vore ein hjørnestein for utviklinga av heile den norske petroleumsnæringa. Det er derfor gledeleg at me no, saman med partnarane våre, kan forlengja produksjonsperioden og halda fram verdiskapinga, seier konserndirektør for norsk sokkel Arne Sigve Nylund i Equinor.

Det skal dessutan borast omtrent 100 nye brunnar fram mot 2030. Sidan oppstarten på feltet i 1979 er det bora til saman 480 brunnar, ifølgje Stavanger Aftenblad.

Dei aller fleste av dei nye brunnane skal borast før 2025, opplyser selskapet til avisa.

– Gledeleg

Olje- og energiminister Sylvi Listhaug (Frp) seier at nyheita er gledeleg.

– Den forlengde levetida tyder at viktige arbeidsplassar blir vidareførte, framtidige oppdrag til bedrifter på fastlandet og ikkje minst meir verdiskaping som kjem samfunnet til gode, seier ho til NTB.

(©NPK)