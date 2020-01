Ein person omkom etter togpåkøyrsel sør for Leirsund

innenriks

Politiet i Aust fekk melding om ulykka klokka 22.31, og alle naudetatar vart sende til staden. Bakgrunnen for ulykka er ikkje kjent. Togtrafikken vart stansa mellom Lillestrøm og Kløfta på Romerike medan oppryddingsarbeidet gjekk føre seg, og klokka 1.14 melde politiet at naudetatane var ferdige på staden og strekninga opna igjen.

– Me har no identifisert personen, men enno ikkje lykkast i å få varsla pårørande. Me vil halda fram med å prøva å nå dei, seier operasjonsleiar Tom Sandberg til NTB.

(©NPK)