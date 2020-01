Carl I. Hagen vil etterforska statsrådar og embetsmenn i Nav-saka

innenriks

– Me må sjå på dei som har innført den galne praksisen, som har ført til at 40–50 uskuldige er dømde til fengsel. Mange er òg fråtatt titusenvis av kroner utan grunn. Berre ei etterforsking kan avklara ansvaret til statsrådane før innføringa av EU-forordninga i 2012, seier Carl I. Hagen til Dagbladet.

Ei etterforsking av ein ansvarskommisjon er første steg mot riksrett. Hagen ynskjer å fremja forslaget for Stortinget som eit representantforslag. Det ligg til godkjenning hos Framstegspartiets stortingsgruppe.

Han meiner saka så langt i stor grad har dreidd seg om noverande statsråd Anniken Hauglies (H) medverknad i saka i staden for til dømes å sjå på korleis Jens Stoltenbergs (Ap) fleirtalsregjering innførte EU-forordninga som har vore feiltolka sidan sommaren 2012.

Viss forslaget frå Hagen får gjennomslag, ligg det an til at mellom anna Arbeidarparti-leiar Jonas Gahr Støre, som var utanriksminister, og Dag Terje Andersen (Ap), som var arbeidsminister, blir etterforska.

– Eg føreset at både Arbeidarpartiet og Høgre seier ja til ei etterforsking. Erna Solberg har sagt at kvar stein skal snuast, då må me granska både dei personane som sat i forvaltninga i 2008–2012 og dei som sat der i 2017–2019, seier Hagen.

