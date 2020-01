Busch med orsaking i trygdeskandalen

innenriks

– Om me hadde fått nokon varsel, ville me gått tungt inn allereie i 2017, sa Busch då høyringa om trygdeskandalen starta i Stortingets kontrollkomité torsdag.

Orsaka

Han starta forklaringa si med å koma med ei orsaking til offera for rettsskandalen og viste til at dette ikkje er i samsvar med slik embetet ønskjer å verka.

– Det er sterk grunn til å orsaka at etaten min har bidrege til galne domfellingar. Orsakinga mi er utan atterhald, sa Busch.

I forklaringa si la Busch fram nye tal, der det kjem fram at 75 personar er dømde på gale grunnlag for trygdesvindel. 44 av dei vart dømde til fengselsstraff, som er heilt eller delvis sona.

I åtte saker vart det kunngjort samfunnsstraff, medan 19 personar vart dømde til fengsel på vilkår. I fire tilfelle hadde soninga ikkje vorte påbyrja då saka kom fram i fjor haust.

Held fast på kritikk

Først i oktober i fjor vart Riksadvokaten orientert om tvilen rundt praktiseringa av regelverket av Nav og Arbeids- og sosialdepartementet.

– Eg skulle svært gjerne vore orientert tidlegare om tvilen. Den kritikken held eg fast på i dag, sa Busch.

På spørsmål frå saksordførar Eva Kristin Hansen (Ap) om galne domfellingar kunne vore forhindra dersom Riksadvokaten hadde vorte konsultert tidlegare, svara han:

– På to møte i 2019 vart ikkje saka nemnd i det heile. Viss me hadde høyrt om diskusjonen som spegla seg i Nav, hadde eg forsømt pliktene mine om me ikkje hadde handla, det er det ingen tvil om.

