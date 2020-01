Barnevernet akuttplasserte 3 prosent i 2018

innenriks

I oversikta SSB har utarbeidt over barnevern i landet, kjem fram det òg at 1 prosent var åtferdsplassert ved utgangen av 2018. Slik plassering blir sett i verk når barn eller unge i utprega grad bryt normene i samfunnet for akseptert åtferd, ifølgje Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker.

Barnevernet​ kan gjera mellombelse akuttvedtak om plasseringar dersom eit barn eller ungdom er i ein utsett situasjon og treng strakshjelp.

Det var i alt 39.043 barn og unge i alderen 0–22 år som fekk tiltak frå barnevernet i 2018. Av desse fekk nesten 40 prosent plasseringstiltak.

Dei fleste, 59 prosent, var plasserte i barnevernet som eit omsorgstiltak og resten som eit hjelpetiltak.

Litt over 7 av 10 som er plasserte av barnevernet, bur i fosterheim. Av desse bur 15 prosent i heim med oppfølging, 8 prosent i barnevernsinstitusjonar og 4 prosent i beredskapsheim.

