Advokatforeningen: EØS-reglane må inn i lova

I den opne høyringa på Stortinget om trygdeskandalen trekte Smith fram at lovgivinga på trygdeområdet er vanskeleg tilgjengeleg, og at det er få spor av EU-forordninga i trygdelova.

– Lovgivar bør gjere litt meir når EØS endrar reglane. Ein bør uansett endre lova slik at det ikkje er motstrid mellom lovteksten og EØS-reglane, slo Smith fast.

Ho meiner det er eit samansett svar på spørsmålet om korleis rettsstaten Noreg kunne ende opp med å dømme menneske som ikkje har gjort noko gale.

– Advokatane kunne ha bidratt til å avdekke feil. Her kunne vi gjort meir for å sikre at alle rettslege argument kom fram. Det beklagar eg, sa Smith.

Samtidig peikar ho på at advokatar berre får seks timar til rådvelde for klientar som får fri rettshjelp. På spørsmål om trygdeskandalen kunne vorte avdekt tidlegare med meir grundig advokatarbeid, svarte ho:

– Eg trur at viss advokatane hadde fått meir tid, kunne saka vorte oppdaga. Etter ei viss tid hadde nokon sagt «hallo, her er det nokre EØS-reglar vi kan bruke». Så svaret er ja, sa Smith.

Ho meiner òg det er for stort atterhald med å prøve saker for EFTA-domstolen. Som kjent vart trygdeskandalen først avdekt då Trygderetten hausten 2018 ønskte å sende ei rettsavgjerd til EFTA for ei vurdering, noko verken Nav eller Arbeids- og sosialdepartementet ønskte.

– Tingretten burde ha vurdert å sende spørsmål til EFTA-domstolen på eit tidlegare tidspunkt, seier Smith.

