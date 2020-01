6.000 båtar og 11.000 fiskarar i Noreg

innenriks

I alt har 9.444 personar fiske som hovudyrke, opplyser Fiskeridirektoratet.

Talet på fiskefartøy er reduserte med 0,7 prosent, medan talet på fiskarar i fiskarmanntalet er redusert med 1,5 prosent samanlikna med utgangen av 2018.

Samtidig er det ein liten auke i kvinnedelen blant fiskarane frå 325 i 2018 til 329 som hadde fiske som hovudyrke ved utgangen av 2019. Det svarer til ein kvinnedel på 3,4 prosent.

Over tid har det vore ein liten auke i delen eldre fiskarar. Tala for 2019 viser at 20,6 prosent av dei registrerte fiskarane er under 30 år, medan 20,7 prosent er over 60 år.

(©NPK)