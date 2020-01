Ung kvinne sikta for vald i Arendal

innenriks

Begge dei unge kvinnene i slutten av tenåra er innlagde på sjukehus i Arendal der dei blir behandla for stikkskadar, opplyser politiet. Politiet fekk melding om saka klokka 17.04.

– Vi fekk ein telefon frå Barbu park i nærleiken av Arendal sentrum om at ei kvinne hadde kuttskadar. Både politi og ambulanse rykte ut, og ho vart sett under behandling. Vi fekk tips om kvar den andre oppheldt seg og fann henne i nærleiken etter kort tid. Ho hadde òg kuttskadar, og begge vart etter kvart sende til sjukehus. Ingen av dei er alvorleg skadde, seier operasjonsleiar Knut Odde i Agder politidistrikt til NTB.

Han fortel at dei to hadde kuttskadar i armane, på hendene og på halsen.

– Skadane førte til at begge måtte sy nokre sting, seier Odde.

Politiet sperra av eit større område i parken, og det er funne det politiet kallar ein «gjenstand» som dei trur vart brukt.

Bakgrunnen for konflikten mellom dei to er ukjend for politiet. Begge er frå Arendalsområdet.

– Den eine er sikta, truleg for kroppsskade. Det kan hende siktinga blir utvida eller endra når vi får litt meir oversikt, seier operasjonsleiaren.

– Vi har danna oss eit bilete av det som har skjedd, men vi kan ikkje kommentere saka ytterlegare av omsyn til etterforskinga, legg han til.