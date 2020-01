Solberg: Styrt avvikling av oljenæringa er ein dårleg idé

innenriks

– Dei fleste har forstått at dette er ein ganske dårleg idé, sa ho under opninga av NHOs årskonferanse.

Tema for konferansen er korleis Noreg skal byggja opp nye, berekraftige næringar som gir arbeidsplassar og inntekter til velferdsstaten og samtidig løyser klimautfordringa.

Statsministeren opna likevel konferansen med ei støtteerklæring til norsk oljeutvinning og trekte fram både opninga av det nye, store Johan Sverdrup-feltet og Equinors planar om elektrifisering av sokkelen.

– Slike investeringar føreset stabile rammevilkår, understreka ho.

Solberg skyt òg ned SVs idé om å ta initiativ til ein avtale mellom produsentland om ei styrt avvikling. Ho påpeika at dette vil opna for nye kampar og forhandlingar, og viser til at det var krevjande nok å bli samde om Paris-avtalen.

– Verda har ikkje tid til meir forhandlingar. Me må no handla, ikkje halda fram med å forhandla, sa ho og la til at Noregs politikk må vera å støtta Paris-avtalen slik han er forma ut.

– Alt anna ville vera uansvarleg, konstaterte ho.

