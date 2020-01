Politiet vil etterforska garasjebrann i Oslo

innenriks

Åtte brannbilar rykte ut til brannstaden etter å ha fått melding om brann og kraftig røykutvikling i ein rekkjegarasje i Haugerudveien i Oslo. Då dei kom til staden, brann det i halvparten av anlegget der det stod 10 til 12 bilar.

Bebuarar i området vart bedne om å halda seg unna den giftige røyken og lukka vindauge og dører. Det var ingen fare for spreiing til andre bygningar i nærleiken.

Politiet varsla om brannen klokka 12.05. Ein halv time seinare vart det meldt om at brannvesenet hadde kontroll på elden, og at politiet vil etterforska kva som forårsaka brannen.

Seinast i november i fjor vart tolv bilar totalskadde i ein omfattande brann i eit garasjeanlegg i same veg. Det same anlegget brann også i juni same år. Då vart åtte bilar totalskadde. Anlegget tilhøyrer Haugerud burettslag.