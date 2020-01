Politiet har aldri tatt fleire fartssyndarar og ruskøyrarar enn i fjor

innenriks

– Fart og rus er to av dei viktigaste årsakene til dei alvorlegaste trafikkulykkene. Derfor har me valt å spissa kontrollane våre inn mot dette, og at me tar fleire, er ein direkte konsekvens av desse prioriteringane, seier sjef for Utrykkingspolitiet (UP) Steven Hasseldal til NTB.

Førebelse tal viser at UP i fjor kontrollerte i alt 635.677 førarar på norske vegar. Det er ein auke på 20 prosent frå 2018.

Det førte til at 97.183 bilistar vart tatt for brot på fartsgrensene, noko som er ein auke på 6 prosent. Det gjorde òg at 5.069 bilistar mista førarkortet – 3 prosent fleire enn i fjor

Samtidig vart 3.212 bilistar tatt for ruspåverka køyring, ein auke på 14 prosent.

Avdekkjer mørketal

Ifølgje Hasseldal betyr ikkje det at fleire blir tatt i farts- og ruskontrollar at det er fleire som køyrer for fort eller i rusa tilstand.

– Årsaka til at fleire blir tatt, er at me avdekkjer fleire mørketal. Undersøkingar viser at fartsnivået generelt er lågare, og at fartsgrensa blir overhalden oftare enn tidlegare. Folk blir rett og slett meir lovlydige, seier Hasseldal.

Han viser til at delen som overheld fartsgrensa auka med 16 prosentpoeng frå 2006 til 2018. I 2018 overheldt 61,5 prosent av trafikken fartsgrensa.

– Delen som køyrer i rusa tilstand er samtidig ganske stabil, medan det har vore ein svak nedgang i bruken av medikament hos dei som køyrer, seier UP-sjefen.

Nedprioriterer beltekontrollar

Hasseldal understrekar at auken i kontrollar ikkje har samanheng med noka endring i ressursane til Utrykkingspolitiet.

– Me har dei same ressursane som tidlegare, men me har endra prioriteringane. Tidlegare brukte me mykje tid til dømes på kontroll av bilbelte. No ser me at dei fleste brukar det, og då har me valt å gå meir over til kontroll av fart og rus, seier han.

