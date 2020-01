Mann funnen livlaus i Askim – stadfesta død på sjukehus

innenriks

Mannen vart funnen ved nokon kleskonteinarar i bakgarden til Frelsesarmeen onsdag morgon. Han fekk livreddande fyrstehjelp på staden før han vart send til Ullevål sjukehus med luftambulanse, ifølgje Smaalenenes Avis.

– Det var ein tilsett hos oss som fann han i 9-tida og ringde alarmsentralen. Slik det såg ut for meg då eg kom til staden kort tid etter, hadde han lege der ei stund, seier administrasjonssekretær Jorunn Myklebust for Frelsesarmeen i Askim til NTB.

Ho kjenner identiteten til mannen og anslår at han er mellom 35 og 40 år gamal.

Politiet stadfesta seinare onsdag overfor VG at mannen var erklært død på sjukehuset, og at dei ikkje har nokon indikasjonar på at det låg noko kriminelt bak dødsfallet.

