Krisefullmaktslov får støtte hos Riksadvokaten

innenriks

Forslaget er møtt med kritikk frå juridiske kretsar, som Advokatforeningen. Fleire fryktar at det kan utgjera ein trugsel mot rettsstaten dersom regjeringa får makt til å setja vanlege lover til side i ein krisesituasjon, slik eit utval har føreslege.

Riksadvokaten vil likevel slutta seg til framlegget, går det fram av høyringsutsegna deira.

Forankra kriselov

I krisesituasjonar vil det kunna oppstå behov for tiltak som bryt med eller manglar heimel i lovgjevinga, påpeikar Riksadvokaten. Det sentrale spørsmålet blir då om ein skal basera seg på naudrett eller om det bør gjevast ein generell regel med naudrettskarakter, slik som utvalet går inn for.

Riksadvokaten er samd i argumentet frå utvalet om at det er lite tenleg å planleggja å bruka naudrett ved at ein ikkje har ei slik lov. Ved å innføre ei kriselov får me ein opplyst og demokratisk forankra diskusjon i forkant, heiter det.

Sjølvstendet til påtalemakta

Men ei kriselov må ha tydelege avgrensingar for når og på kva vilkår ein kan ty til ei slik fullmakt, heiter det vidare i høyringsutsegna. Riksadvokaten understrekar spesielt at sjølvstendet til påtalemakta, ansvar og styresmakt ikkje må skjerast ned.

Utvalet, som la fram forslaget i august i fjor, konkluderte med å stø innføring av ei krisefullmaktslov, men seier samtidig at det må vera høg terskel for kva som blir rekna som ei ekstraordinær krise.

(©NPK)