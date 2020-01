Kong Harald er innlagt på Rikshospitalet

innenriks

– Kongen blir forventa å bli utskriven før helga. Kongen blir sjukmeld i to veker. I denne perioden skal kronprins Haakon vere regent, heiter det i ei melding frå Kongehuset.

Førstkommande fredag skulle kongen etter planen vore til stades under EM i handball for menn i Trondheim. Dette går no ut, skriv VG.

Kong Harald skulle på tysdag delta på opninga av Johan Sverdrup-feltet saman med statsminister Erna Solberg (H) og olje- og energiminister Sylvi Listhaug (Frp), men avlyste måndag ettermiddag på grunn av påkjenningane den siste tida, opplyste Kongehuset.

Den tidlegare svigersonen til kongen, Ari Behn, tok sitt eige liv i romjula.

Før jul var kongen sjukmeld med ein virusinfeksjon, noko som gjorde at han ikkje kunne delta i statsråd 20. desember.