Helle Thorning-Schmidt langar ut mot impotente politikarar

Danmarks tidlegare statsminister lista opp utfordringane då ho tala til NHOs årskonferanse, mellom anna økonomiske forskjellar og klimakrisa.

– Det er innlysande at ingen land åleine kan løysa utfordringane. Dei kan berre løysast med meir samarbeid. Midt i denne erkjenninga blir det fleire og fleire viktige leiarar som lovar folket sitt «my nation first» og særs enkle løysingar, sa ho, og nemnde Tyrkias Recep Tayyip Erdogan, Brasils Bolsonaro, «til dels» Boris Johnson frå Storbritannia.

– Og den dyktigaste av dei alle: Donald Trump.

– Dei er populistiske, såkalla sterke menn. Dei deler verda opp i svart og kvitt, dei nærer seg politisk på å skapa fiendebilde, unngå samarbeid og kompromiss, sa ho, og heldt fram:

– Samtidig med at me ser desse sterke mennene, har politikarar generelt vorte meir impotente når det gjeld å løysa utfordringane me står overfor.

Dette fører til dårlegare tillit til politikarar og demokratiet, konkluderer ho.

