Ein person mista livet etter å ha vorte påkøyrd i Drammen

innenriks

Innsatsleiar Vidar Gulbrandsen i Søraust politidistrikt seier til Drammens Tidende at vedkomande døydde på staden etter å ha vorte påkøyrd av ein lastebil.

Ei barnevogn stod i nærleiken av ulykkesstaden etter hendinga, og Gulbrandsen seier at ho tilhøyrde den omkomne, men at det ikkje var noko barn i henne. Lastebilsjåføren er rutinemessig fråteken førarkortet og blir no avhøyrd av politiet, skriv avisa.

– Ingen andre er fysisk skadde, og ulykka blir etterforska, opplyser politiet på Twitter.

Vegen påkøyrsla fann stad på, vil vere stengd i mange timar. Omkøyring er merkt.

Søraust politidistrikt melde om ulykka klokka 11.55.

