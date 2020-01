Brannen i P-huset på Sola starta i ein eldre dieselbil

innenriks

Bileigaren er avhøyrd, det same er fleire vitne, skriv politiet i ei pressemelding.

– Me har òg henta inn ein del videoar, og dette arbeidet vil me òg halda fram med. Forholda rundt bilbrannen er temmeleg oversiktlege, men no må me finna ut kvifor brannen starta, seier Elisabeth Vorland, seksjonsleiar etterretning og etterforsking ved Sandnes politistasjon.

Det er framleis ikkje trygt for krimteknikarane å ta seg inn på brannstaden.

– Dermed vil det ta tid å finna ut kva som er brannårsaka, seier Vorland.