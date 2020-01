Arbeidstilsynet slår hardare ned på asbest-lovbrot

innenriks

– Dessverre kan det sjå ut som at dei alvorlege helsefarane som er knytte til asbesteksponering, for ein stor del har gått i gløymeboka. Det gjeld òg kunnskapen om kvar det kan finnast asbest, og kva slags ansvar bygningseigarar og arbeidsgivarar har for å verna arbeidstakarar, seier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

I år kjem tilsynet til å gjennomføra fleire og hyppigare tilsyn, føra strengare kontroll med bygningseigarar og slå hardare ned på dei som bryt dei strenge reglane for kartlegging og handtering av asbesthaldig materiale.

Tøffare linje

Den tøffare linja er i tråd med tilrådingane i den ferske rapporten frå tilsynet om asbest i Noreg, der det blir foreslått ei rekkje tiltak for å førebyggja asbesteksponering og auka kunnskapen.

– Me veit at det ofte blir starta arbeid på eldre bygg utan at asbestførekomstane er godt nok kartlagde. Det er alarmerande, meiner Vollheim som lovar at Arbeidstilsynet ikkje vil nøla med å gi pålegg i slike saker. Me kan òg stansa arbeidet, melda eller gi gebyr ved alvorlege lovbrot, seier Vollheim.

Alvorleg helsefare

Det er ein mangel på kunnskap i dag som aukar risikoen for at alle som riv, rehabiliterer eller held ved like bygg med asbest, utan å ta nødvendige forholdsreglar, kan bli alvorleg sjuke på lang sikt.

– Alle som eig bygningar og installasjonar frå før 1985, har eit stort ansvar. Før det blir sett i gang riving, rehabilitering eller vedlikehald, skal bygningane kartleggjast med tanke på mogleg asbest. Det føreset at eigaren har eller hyrar spesialkompetanse på asbest, understrekar ho.

