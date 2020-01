2019 det nest varmaste året som er målt

innenriks

Tal frå klimaovervakingstenesta C3S, som er ein del av EUs Copernicus-prosjekt, viser at gjennomsnittstemperaturen i verda i fjor låg berre nokre hundredelar lågare enn i 2016. Året me nettopp har lagt bak oss, var 0,6 grader varmare enn snittet for perioden 1981–2010.

– 2019 har vore endå eit eksepsjonelt varmt år, det nest varmaste me har tal for, og det vart sett mange månadsrekordar, seier C3S-sjef Carlo Bueontempo. Året var det varmaste som er målt i Europa.

Også resten av 2010-talet var varmt. Tiåret er det varmaste som er målt, og dei fem siste åra er dei fem varmaste som det finst tal for. Temperaturane på jorda var desse åra mellom 1,1 og 1,2 grader varmare enn i tida før industrialiseringa.

Samtidig som stadig nye varmerekordar blir sette, held dei menneskeskapte utsleppa av CO2 og andre klimagassar fram. Utsleppa aukar framleis, og det gjer òg konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren.

