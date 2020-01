Økokrim tiltalar norsk reiar for forsøk på å smugla skip til Pakistan for hogging

innenriks

Økokrim har tatt ut tiltale mot Eide for brot på ureiningslova, fordi han gjennom Eide-gruppa skal ha medverka til at lasteskipet Harrier, som tidlegare heitte Tide Carrier, kunne sigla sørover. Føremålet var ifylgje tiltalen å køyra det opp på ei strand i Pakistan for skraping, melder Stord24.

Eide var seljar av skipet, og medverknaden fann stad over ein tomånadersperiode frå slutten av 2016, ifylgje tiltalen. Han risikerer to års fengsel dersom han blir funnen skuldig.

Eides forsvarar, advokat Arild Dyngeland, ynskjer ikkje å kommentera klientforhold overfor presse og har derfor ingen opplysningar å koma med om korleis klienten hans stiller seg til skuldspørsmålet eller skuldingane som blir retta mot han.

Sunnhordland tingrett har sett av tre veker til saka, som startar 27. april.

Havarerte etter to dagar

Singapore-selskapet Wirana Shipping vart i oktober gitt ei bot på 7 millionar kroner av Økokrim for å ha prøvt å smugla Tide Carrier ut av Noreg i februar 2017. Tide Carrier gjekk frå Høylandsbygd i Kvinnherad og skulle til opphogging på ei strand i Gadani i Pakistan – utan løyve frå Miljødirektoratet.

To dagar ut i seglasen fekk skipet motorproblem og kom i drift utanfor Jærstrendene. Miljøstyresmaktene nekta då skipet å forlata Noreg utan løyve.

Selskapet som selde skipet, har fått eit inndragingsførelegg på 3 millionar kroner, tilsvarande meirsummen seljaren fekk for skipet som fylgje av at det vart selt til skraping i Pakistan og ikkje til lovleg opphogging. Førelegget er ikkje vedtatt og vil bli sendt til retten for prøving.

– Hjelpte til med reaktivering

Tide Carrier hadde lege ti år i opplag før seglasen. Ifylgje tiltalen bidrog Eide til reaktivering ved mellom anna å vera mellommann overfor leverandørar av olje, drivstoff, delar og dykkar som skulle reparera ei flengje i skroget.

I tillegg sørgde han for at taubåten Eide Rex gav bistand under sjøprøven, for å testa motorane på skipet og sjødugleik, same dag som seglasen sørover starta.

