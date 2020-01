Vêråret 2019: Vått og variert

innenriks

– Det var veldig mykje opp og ned. Det var nokre veldig varme månader og nokre veldig kalde månader, samanfattar statsmeteorolog Bente Wahl, som presenterte vêråret 2019 på Meteorologisk institutt tysdag.

Fjoråret vart det 20. varmaste året sidan 1900, med ein gjennomsnittstemperatur som var 1,2 grader over normalen.

Etter ein vindfull start på året kom februar med ein snittemperatur 3,5 grader over normalen og fem fylkesrekordar. April vart den nest tørraste og nest varmaste aprilmånaden som nokon gong er registrert i Noreg. Men våren var ikkje kommen for å bli.

– Mai vart kaldare enn april mange stader. Det er ganske uvanleg, seier Wahl.

Kuldeperioden ramma midt i epleblomstringa fleire stader, noko som skapte problem for fruktbøndene.

Hetebølgje, styrtregn og ras

Medan 2018 kanskje blir hugsa best for langvarig hetebølgje og tørke, vart sommaren i fjor langt meir variert. Men på tampen av juli kom ei hetebølgje som var heitt nok til å setje fire fylkesrekordar. Tropenatta 28. juli gav endå ein rekord: På Sømna i Nordland fall ikkje temperaturen under 26,1 grader denne natta. Dermed vart ein 86 år gammal tropenattrekord (25,5 grader i Halden) slått.

Men sommaren hadde òg med seg kraftige nedbørsmengder. I slutten av juli førte det til fleire ras i Jølster, i fylket som den gongen heitte Sogn og Fjordane. Eitt av dei kosta ein mann livet.

Oslo opplevde styrtregn, og folk bada i gatene, men uvêret førte òg til vass-skadar for millionar av kroner.

– I Oslo var dette det fjerde våtaste året som er målt. Oslo var våtare enn Bergen, påpeikar Wahl.

Ho konstaterer at 2019 har gitt oss mange døme på korleis klimaet endrar vêret.

– Vi finn døme nesten kvar einaste månad. Vi ser at vintermånadene blir varmare, det viste desember og februar veldig i fjor. Vi ser òg dei store variasjonane. Det er ikkje sånn at det aldri blir ein kald vinter, eller ein varm sommar, men vi ser desse store variasjonane som kjem med klimaendringane, seier Wahl.

– Ikkje minst har vi sagt at hetebølgjene blir fleire, og toppane blir høgare. Det vi såg i fjor, var at sjølv om varmeperiodane ikkje var så mange, så gav det mange rekordar, seier Wahl.

Vinteren krympar

Vintervêr og skiføre er eit kapittel for seg. Medan Tromsø fekk enorme snømengder i november, vart det varmt i desember, og 2020 starta med sommartemperaturar på Nordvestlandet. Mange er bekymra for skiføret, ikkje berre for denne sesongen, men også for framtida. For dei som elskar norsk vinter, er det lita trøyst å hente i tala frå klimaforskar Reidun Gangstø Skaland.

– Dei siste 30 åra har vinteren vorte meir enn 30 dagar kortare fleire stader i landet, opplyste ho.

Ein vinterdag blir rekna som ein dag der middeltemperaturen er under 0 grader.

– I 2050 vil meir enn éin million nordmenn bu i område med mindre enn éin vintermånad, fortel ho.

Oslo har fått 21 færre vinterdagar. Framskrivinga til Skaland viser at Oslo berre vil ha rundt 50 vinterdagar i året, mot 76 i dag, dersom klimautsleppa held fram som i dag.

Tromsø har mista 17 vinterdagar, Trondheim 17 og Bergen 7. Sistnemnde vil berre ha 10–15 vinterdagar i 2050, ifølgje Skaland.

Ho understreka likevel at sjølv om vinteren blir kortare, kan vi òg i framtida oppleve enorme snømengder.

– Maksimum snømengd er venta å auke, og i høgda kan ein få meir snø enn før og mykje på ein gong, seier ho.

