Sjømateksporten passerte 100 milliardar for første gong

Eksporten hadde ein volumnedgang på 3 prosent og ein verdiauke på 8 prosent.

– Det er svært gode nyheiter for Noreg. 2019 vil gå inn i historiebøkene. Ei svak norsk krone har noko å seie, men ein verdiauke på 8 prosent betyr like fullt at sjømatnæringa styrker posisjonen sin og bidrar til endå meir aktivitet og jobbar i heile landet, seier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik (Frp).

Tom-Jørgen Gangsø, som er direktør for marknadsinntekt og marknadstilgang i Noregs sjømatråd, trekker òg fram prisvekst for fleire av Noregs viktigaste kommersielle artar og relativt god marknadstilgang.

Laksen tronar på topp

Laks var suverent størst i volum og verdi. Eksporten av laks i 2019 var på1,1 million tonn, medan verdien var på 72,5 milliardar kroner. Dermed auka volumet med 6 prosent, medan verdien auka med 4,8 milliardar kroner, eller 7 prosent, frå året før.

I tillegg til ny eksportrekord, viser ein rapport at sjømatnæringa for første gong skapte verdiar for over 100 milliardar kroner. Rapporten som Sintef og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering presenterte sist haust, viser at næringa bidrar med om lag 4 prosent av bruttonasjonalproduktet.

29.000 årsverk blir utførte direkte i næringa, medan 37.000 årsverk blir skapte som ringverknader.

– At laks er i særklasse den største arten målt i volum og verdi, er ikkje overraskande. Eg har stor tru på at vi vil sjå ein ytterlegare vekst innan lakseoppdrett framover, men føresetnaden er at det skjer på ein berekraftig måte. Avgjerda om kva for nokre av dei 13 produksjonsområda som kan få vekse, kjem no òg snart, seier Nesvik.

Villfisk

Av villfisk er torsk den største arten målt i verdi. Noreg eksporterte 181.000 tonn torsk for 10,1 milliardar kroner. Det er ein volumnedgang på 8 prosent, men rekordhøg eksportverdi.

– Sjølv om det er nedgang i volum for fleire av villfiskbestandane, er det gledeleg å sjå verdiauke òg for desse bestandane, seier statsråden.

Det er ein reduksjon for villfiskbestandane på 10 prosent i volum, medan verdien auka med 2,7 milliardar kroner eller 10 prosent frå 2018.

Polen er største marknaden for Noreg målt i eksportverdi, med eksport av 230.000 tonn sjømat til 10,6 milliardar kroner – ein auke på 1 prosent i volum og 4 prosent i verdi, tilsvarande 407 millionar kroner.

Sjømateksporten til Kina auka med heile 1,5 milliardar kroner, eller 40 prosent, opp til 5,2 milliardar kroner.

Fakta om norsk sjømateksport

* Laks er den viktigaste arten, og står for om lag 67 prosent av eksportverdien. Også torsk (10 prosent) og makrell (4 prosent) er viktige artar.

* EU er Noregs klart viktigaste marknad.

* Frankrike er landet som konsumerer mest norsk sjømat, til ein verdi av over 7 milliardar kroner i 2019. Også Storbritannia, Spania og Italia er blant Noregs ti viktigaste marknader.

* Utanfor EU er USA det landet som importerer mest norsk sjømat. Eksporten til USA har vore på 6,7 milliardar kroner i 2019.

* Enkelte land har stor import av norsk sjømat, men sjømaten blir likevel ikkje konsumert der. Polen, Danmark og Nederland er døme på slike land.

* Kina er den største vekstmarknaden for norsk sjømat. Det vart eksportert norsk sjømat til Kina for 5,2 milliardar kroner i 2019, opp 40 prosent frå 2018.

