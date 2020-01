Siv Jensen: – Vi vil ikkje ha trygdeeksport

innenriks

– Vi kjem ikkje bort frå at vi ønsker å ha avgrensingar på dette. Vi vil ikkje ha trygdeeksport, seier Frp-leiar og finansminister Siv Jensen til NTB.

Ferske tal frå Nav viser at Noreg i 2018 totalt utbetalte 7,2 milliardar kroner til 75.500 personar utanfor landegrensene. Over halvparten av pengane gjekk til alderspensjonistar.

– Vi kjem til å vere opptatt av at vi skal avgrense trygdeeksport. Vi kjem til å ha strenge reglar utanom EU. Så må vi ta omsyn til at EØS-reglane gir spesielle rettar til EU-borgarar, nettopp fordi vi blir definerte som éin arbeidsmarknad, seier statsminister Erna Solberg til NTB.

Fredag skal Høgre-leiaren forklare seg i den opne høyringa om trygdeskandalen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Samtidig jobbar eit uavhengig granskingsutval med å finne ut korleis Noreg kunne feiltolke EØS-regelverket for trygdeytingar på ein slik måte at uskuldige menneske i ei årrekke vart sende i fengsel.

Møtt veggen i EU

I 2018 vart 4,3 milliardar Nav-kroner utbetalte til nordmenn busette i utlandet, medan 2,9 milliardar gjekk til utlendingar i utlandet.

– Det prinsipielle standpunktet til denne regjeringa er at vi burde hatt ei levekårsjustering av ein del av dei ytingane vi har. Men det har vi ikkje fått EU-godkjenning på, seier Solberg.

– Så Nav-saka slår ikkje beina under moglegheita for å avgrense trygdeeksporten?

– Nei, men det vi gjer for å avgrense trygdeeksporten, må vere i tråd med EØS-reglane. Det betyr at vi på ein del område ikkje greier å avgrense eksporten.

Ho nemner barnetrygd og kontantstøtte som døme.

Må rydde opp

Tal frå Nav viser at berre 1,65 prosent av dei totale utbetalingane frå etaten i 2018 gjekk til personar i utlandet. Samtidig fall dei samla utbetalingane til utlandet med 87 millionar kroner frå 2017 til året etter.

Heller ikkje Jensen vil gå inn på om det kraftige fokuset på trygdeeksport kan ha bidratt til at Nav har tolka EØS-regelverket på området for strengt.

– Det vil ikkje eg ha noka meining om i dag. No blir dette ettergått. Det er bra at det blir gjort på ein ordentleg måte, seier ho.

Både Jensen og Solberg er opptatt av å få fram at dei som har vorte behandla gale, må få oppreisning.

– No er det viktigaste å rydde opp og sørgje for at folk får betalt tilbake pengar, seier Solberg.

Få fleire i jobb

Dei understrekar samtidig at den langsiktige utfordringa handlar om å få fleire i jobb, slik at belastninga på trygdesystemet blir redusert.

– Det må leggjast til rette for at fleire kan komme i jobb. Vi må gjere meir innanfor dei lovmessige rammene vi har. Den debatten forsvinn ikkje med denne granskinga, seier Jensen.

Solberg meiner det aller viktigaste er at mellombelse ytingar ikkje er til hinder for det arbeidet som blir gjort for å få fleire tilbake i jobb.

– Krava vi stiller, til dømes på aktivitets- og meldeplikt, må gjelde for alle, anten du bur i Noreg eller ein annan stad. Så må vurderinga vere om ein til dømes kan følgje opp krav om ei behandling under opphald i utlandet.

– Vi vil at ein så stor del av befolkninga i arbeidsfør alder som mogleg, skal jobbe og ikkje leve på velferdsordningar, seier Jensen.

