Over halvparten av sommarturistane på Vestlandet og i Oslo opplevde overturisme

innenriks

– Vi har flytta fokuset frå behovet i marknaden over til kva vi har behov for her heime, seier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Noreg til NTB.

Tysdag presenterte ho hovudtrekka for det norske reiselivsåret 2019. Ein av konklusjonane er at fleire besøkte Noreg utanom sommarsesongen, noko som er eit resultat av satsinga på heilårsturisme.

– At trafikken no blir spreidd utover året i større grad enn før, er godt nytt for reiselivsnæringa. Det er ein myte at det er fullt i Noreg, og vi gleder oss over å registrere stadig nye og spennande reiselivsprodukt – og investeringslysta i reiselivsprodukta i framtida er stor, seier Holm.

Overturisme

Reiselivsnæringa har opplevd ein massiv opptur dei siste åra. Det har òg ført til at det tidvis blir trongt på dei mest populære stadene som Trolltunga og Preikestolen, og cruisedestinasjonane. Det kan føre med seg negative konsekvensar både for naturen og for innbyggjarane på turiststadene.

Innovasjon Noregs eigne undersøkingar viser òg at over halvparten av turistane som var på Vestlandet og i Oslo i fjor sommar, opplevde overturisme.

Sjølv om trafikken i heile landet vart spreidd over større delar av året i fjor, kom likevel 52 prosent av overnattingane dei fire månadene i sommarsesongen frå mai til august.

Det gjer at mange stader framleis har ledig kapasitet andre delar av året.

Vil styre turistane

Innovasjon Noreg har no lagt om profileringa av Noreg som turistmål. Tidlegare har dei fokusert på den generelle marknadsføringa, medan dei no er tydelegare på å styre turistane.

– I Nord-Noreg treng dei til dømes draghjelp på sommaren, for bortsett frå i Lofoten er det romsleg med plass der då. Derfor byggjer vi opp marknadsføringa rundt sommaren, og så har dei behov for noko anna på vinteren når nordlysturistane uansett kjem. På same måte har Vestlandet mange turistar om sommaren, men treng draghjelp frå oktober til april, seier Holm.

– Viss vi berre seier «Kom til Noreg. Her er det fagert», då kjem folk ut ifrå dei assosiasjonane dei har. Då vil dei framleis komme til sommardestinasjonane på sommaren og til vinterdestinasjonane på vinteren, seier ho.

Plan for berekraftig reiseliv

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har no òg bede Innovasjon Noreg om å lage ein strategi gjennom året for korleis ein framover kan sikre eit meir berekraftig reiseliv.

– Naturen vi har i dag, skal òg kunne nytast av framtidige generasjonar. Derfor må veksten i norsk reiseliv skje på ein måte som tar vare på det fantastiske natur- og kulturlandskapet vårt. Det er òg viktig at reiselivsaktiviteten skjer på premissane til lokalsamfunnet og kjem både fastbuande og tilreisande til gode, seier Røe Isaksen i ei pressemelding.

Astrid Bergmål, leiar for Virke Reiseliv, er på si side kritisk til at politikarane, som har makt til å ta politiske vedtak og gjere budsjettprioriteringar, ikkje er dei som skal forme ut denne strategien.

– Det held ikkje å setje vekk alt arbeidet til Innovasjon Noreg og bransjen sjølv, all den tid det er politikarane som har makt til å ta avgjerder og gjere budsjettprioriteringar. Vi er bekymra for at dette i realiteten ikkje er ein strategi, men berre ei ønskeliste til strategi. Departementet sjølv skriv i pressemeldinga si at Innovasjon Noreg skal «komme med forslag til nye løsninger og tiltak for et mer lønnsomt og bærekraftig norsk reiseliv.», seier Bergmål til NTB.

(©NPK)