Nettavisen: Politiet ventar med vidare Røkke-undersøkingar i torpedosaka

Då Jan Erik «Jannik» Iversen vart dømd for grov utpressing mot Kjell Inge Røkke i fjor, vart det vedtatt å vurdere vidare etterforskingssteg. Grunnen var at Iversen kom med utsegner i retten som påtalemakta berre var kjent med gjennom media.

Han sa mellom anna at han hadde vorte tilboden 100 millionar kroner av Røkke for å «fjerne» finansmannen Christer Tromsdal. Grunnen var at han skulle ha av eit lydopptak som Røkke oppfatta som svært skadeleg for han.

– Status på sjølve saka er uendra. Vi har byrja på undersøkingar, men har vedtatt å vente med å gjere litt meir. Vi meiner det er klokt å vente med vidare undersøkingar til det finst rettskraftig dom i straffesaka som går føre seg, seier påtaleleiar Audun Kristiansen i Oslo politidistrikt til Nettavisen.

Iversens forsvarar, advokat Benedict de Vibe, er usamd i vurderinga til politiet og meiner politiet kan undersøke saka uavhengig av straffesaka.

Røkkes bistandsadvokat John Christian Elden påpeikar at tingrettsdommen er sterk og klar i å avvise av at Røkke har gjort noko klanderverdig.

– Så eg skjønner den førebelse konklusjonen til politiet og prioriteringane deira no. Håpet til pressa om sensasjonar kan ikkje styre røynda, skriv han til avisa.

Borgarting lagmannsrett har enno ikkje mottatt tilsvaret frå politiet på Iversens anke. Det er usikkert når dei får behandla han, og om det blir ny rettssak, eller om anken skal avvisast, og dermed at dommen på 20 månader blir ståande.

