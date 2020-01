Mor og tre døtre døde etter brann i Bergen 4. januar

innenriks

Det opplyser Vest politidistrikt i ei pressemelding.

Tre jenter på 7, 9 og 14 år og mora deira (41) er døde som følgje av brannen i Bergen laurdag.

Brannen braut ut i 6.45-tida i den eine delen av ein tomannsbustad i bydelen Ytrebygda ikkje langt frå Flesland i Bergen.

Ein familie på sju, to vaksne og fem barn, budde i bustaden. Barna er i alderen 7 til 18 år. Familien er opphavleg frå Syria.

Foreldra og fire av barna var heime då brannen braut ut. Mora og tre av barna vart henta medvitslause ut av bustaden.

– Forferdeleg trist

Søndag vart det kjent at ei ni år gammal jente døydde, natt til tysdag døydde mora og ei 14 år gammal jente, og tysdag ettermiddag opplyser politiet at ei 7 år gammal jente òg er død av skadane ho fekk i brannen

Den 14 år gamle jenta var elev ved Ytrebygda ungdomsskule. Der vart det halde det ei samling for elevane tysdag formiddag.

– Dette går inn på eit heilt lokalsamfunn. Heile nærmiljøet er prega. Det var ein forferdeleg trist bodskap å få. Dette er ein skule i sorg, seier kommunikasjonsrådgivar Toril Berle Schalck i Bergen kommune til NTB.

Ho var tysdag til stades på skulen for å hjelpe.

– Sjokk

Rektor Siss Ragnhild Pedersen ved Ytrebygda skule seier at dei er i sjokk.

– Det er mange elevar som ikkje har det bra no. Dei tar vi vare på, og det blir ei minnestund. Vi var på mange måtar førebudde, men det kom som eit sjokk, seier Pedersen til Bergensavisen.

– Dette er ein stor tragedie som rammar heile bysamfunnet, seier vakthavande byråd Beate Husa i Bergen kommune.

– Vi vil uttrykkje den djupaste medkjensla vår med ein familie og eit nettverk som er hardt ramma. Det er viktig at vi alle tar godt vare på kvarandre i møtet med denne tragiske hendinga, seier ho.

Måndag vart det halde minnestund for den ni år gamle jenta på Aurdalslia barneskule.

Skulen held tysag ope frå klokka 18 til 20 for dei som ønskjer å snakke og har helsesjukepleiar og representanter for kriseteamet i kommunen til stades.

Etterforskar

Årsaka til brannen er førebels ikkje kjent. To etterforskarar frå Kripos kom måndag for å hjelpe politiet, men dei er no ferdige på staden.

Politiet har henta ut gjenstandar frå bustaden som dei undersøkjer nærare.

– Vi har god tru på at vi skal finne brannårsaka, men går ikkje nærare inn på det. Vi har ein meining om kvar brannen starta og kva som starta han, seier stasjonssjef Torgils Lutro ved Bergen sør politistasjon til NTB.

Politiet gjennomførte ei rekke avhøyr måndag, mellom anna med innsatspersonell som rykte ut til brannen. Dette arbeidet held fram tysdag. Det er ikkje mistanke om noko kriminelt understrekar politiet.

Kriminalteknikarane har avslutta arbeidet på åstaden. Undersøkingane av gjenstandane som blei tatt inn for vidare analyse er ikkje sluttført.

Det er rutinemessig vedteke obduksjon av dei fire døde. Politiet vil også avhøyre dei nærmaste pårørande så snart det er mogleg.