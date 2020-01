Jan Egil Presthus er død

innenriks

– Det er med sorg vi kunngjer at vår leiar Jan Egil Presthus døydde brått i går kveld av hjartestans, skriv dei i pressemeldinga.

– Vi ber om ro til å handtere og omarbeide dette internt i organisasjonen og til å støtte den næraste familien hans, skriv dei vidare.

Jan Egil Presthus har vore sjef for spesialeininga sidan 2005. Han var aktor i Eirik Jensen-saka som skulle starte opp igjen 14. januar.

Eirik Jensens forsvarar, advokat John Christian Elden, skriv i ein SMS til NTB at han førebels ikkje veit noko om for nokre konsekvensar dødsfallet vil få for saka, men at det no er underordna sorga.

– Dette var veldig trist. Presthus var ein mann med stor integritet og ei lun framtoning. Ein behageleg motpart å arbeide med i retten, skriv Elden.

Presthus har tidlegare arbeidserfaring frå Justisdepartementet, Utlendingsdirektoratet og som politijurist og kriminalsjef i Asker og Bærum politidistrikt. Presthus har òg vore rådmann i Tynset kommune.