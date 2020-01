Feilaktige Nav-dommar for nesten 25 millionar kroner

innenriks

Det viser ei oversikt setteriksadvokat Henry John Mæland har sendt til arbeidsminister Anniken Hauglie (H) over sakene.

I snitt dreier sakene seg om svindel for 316.400 kroner kvar. Det høgaste beløpet i dommane er på 990.000 kroner, medan det lågaste er på 99.787 kroner.

I enkelte av sakene er det berre delar av tiltalen som har vist seg å vere feil. Det er derfor usikkert om heile summen feilaktig har vorte kravd tilbakebetalt.

Blant dei 78 personane, er 48 idømde fengsel utan vilkår, 21 fengsel på vilkår og ni personar fekk samfunnsstraff. Fleire er òg dømde for andre forhold. Den strengaste straffa som berre dreiar seg om trygdebedrageri, gjeld ein finsk statsborgar som i Sandefjord tingrett i 2017 vart dømd til sju månaders fengsel utan vilkår for å ha fått utbetalt 990.000 kroner i arbeidsavklaringspengar medan vedkommande oppheldt seg i eit anna EØS-land.

I tillegg til sakene som har hamna i rettssystemet, har Nav berekna at det kan vere ytterlegare 2.400 saker der folk uriktig har fått krav om å betale tilbake pengar.

Årsaka til skandalen er at Nav har tolka regelverket for å ta med seg trygdeytingar til andre EØS-land feil.

Tidlegare har Nav opplyst at 111 personar har vorte politimelde på feilaktig grunnlag i perioden 2012-2018, til saman for svindel på over 36 millionar kroner. Men alle sakene har ikkje nødvendigvis gått heile vegen gjennom rettssystemet.

