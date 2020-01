13 mista livet i snøskred i fjor – høgaste talet på fleire år

innenriks

Det viser oppdaterte tal frå Norges Geotekniske Institutt (NGI) som har ført statistikk frå skred sidan 1972.

I 2019 omkom totalt 13 personar i skred. Talet er meir enn fire gonger høgare enn i 2018 og langt over snittet på 5,4 døde per år sidan registreringane starta for 47 år sidan. Talet var elles like høgt i sesongen 2010/2011, men to av dødsfalla den gongen skjedde i samband med at eit hus vart tatt av skred.

Ikkje sidan 1986, då 22 personar, inkludert 16 soldatar som mista livet i den tragiske rasulykka i Vassdalen, har fleire personar mista livet i snøskred på tur eller bilveg i Noreg enn i fjor.

Den mest omfattande ulykka skjedde 2. januar i fjor då fire skikøyrarar, tre finske menn og ei svensk kvinne, omkom i eit skred på Blåbærfjellet i Tamokdalen i Troms. Den siste av dei fire vart først funnen i juli.

Inga klar årsak

– Det er ingen spesielle forklaringar på kvifor talet på døde sist vinter er såpass mykje høgare enn dei seinaste åra. Dette varierer frå år til år. Når eit heilt turfølgje på fire personar omkjem, gir det stort utslag i statistikken, og ved to andre skredhendingar har to personar omkomme, påpeikar Kjell Hauge ved NGI til NTB.

– Det er òg stor geografisk spreiing, frå Agder, Møre og Romsdal, til Nordland, Troms og Svalbard. Og det er både skikøyring, skuterar og anleggsarbeidarar som er omkomne. Somme vintrar er meir snøskredfarlege enn andre, seier Hauge.

Flest omkom i Troms fylke (7 personar). Dei andre dødsfalla fordeler seg fylkesvis slik: Nordland (2), Svalbard (2), Møre og Romsdal (1) og Vest-Agder (1).

Flest døyr på tur

Blant dei omkomne i fjor er åtte skikøyrarar, to snøskuterførarar og to anleggsmaskinførarar. Fire omkom i januar, éin person i februar, fire i mars, to i april og to i mai.

Totalt har 256 personar mista livet i snøskred sidan registreringane starta i 1972. 81 prosent (208 personar) døydde på turar, 10 prosent (26 personar) døydde på bilvegar og 9 prosent (22 personar) døydde etter at hus vart tatt av skred.

Fakta om snøskred som har tatt liv

Talet på døde i snøskred i Noreg dei siste ti vintrane, og dessutan tilbake til 1972. På 47 år har 256 personar mista livet i snøskred i Noreg.

* 2019: 13 døde.

* 2. januar: 4 skikøyrarar, Tamokdalen i Troms.

* 3. februar: Skuterførar, Åseral i Vest-Agder.

* 9. mars: Skikøyrar, Brunstadhornet, Sykkylven i Møre og Romsdal.

* 10. mars: Skikøyrar, Grytøya i Troms.

* 26. mars: 2 anleggsarbeidarar, Durmålstinden i Sørfold i Nordland.

* 1. april: Skuterførar, Reingjerdfjellet, Tamokdalen i Troms.

* 9. april: Mann, Lyngen i Troms.

* 17. mai: Ein mann og ei kvinne, Kamkrona, Hornsund på Svalbard.

2017/2018: 3 døde.

2016/2017: 2 døde.

2015/2016: 5 døde.

2014/2015: 6 døde.

2013/2014: 9 døde.

2012/2013: 8 døde.

2011/2012: 7 døde.

2010/2011: 13 døde.

2009/2010: 9 døde.

2008/2009: 4 døde.

* Totalt i åra 1972–2019 omkom 256 personar i snøskred i Noreg. Det gir eit gjennomsnitt på 5,4 døde per år.

* Den verste snøskredulykka skjedde i Vassdalen i Narvik kommune i Nordland 5. mars 1986. Eit flakskred frå fjellet Storebalak (766 moh.) tok med seg 31 soldatar frå Forsvarets ingeniørtropp og tre beltevogner som deltok i NATO-øvinga Anchor Express. 16 av soldatane døydde.

(Kjelder: Noreg Geotekniske Institutt, Varsom.no, Store Norske Leksikon, Wikipedia)

