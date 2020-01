Vil ha fem års fiskeforbod for å verne sårbar sjølaks

innenriks

– Vi har både eit nasjonalt og internasjonalt ansvar for å ta vare på små og sårbare laksebestandar. Derfor har eg bede Miljødirektoratet vurdere å late vere å opne for sjølaksefiske for inntil fem år av gongen der det er nødvendig av omsyn til villaksen, seier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Beskjeden kjem i samband med hovudrevisjonen av reguleringa av fisket etter laks, sjøaure og røye i sjø. I vurderinga si skal Miljødirektoratet ta særlege omsyn i sjøsamiske område.

Noreg har totalt rundt 450 genetisk ulike villaksbestandar. Reguleringa av fisket har som føremål å ta vare på dette mangfaldet.

Fiske etter villaks i sjø er i utgangspunktet forbode, men det kan opnast for slikt fiske når ein laksebestand har eit overskot som kan haustast av. Etter dagens fiskereglar blir det opna for laksefiske med ståande reiskap i mange område, men lovleg fisketid er avgrensa.

