Setteriksadvokaten: 78 personar blei truleg feilaktig dømde i trygdeskandalen

Det kjem fram i eit brev frå Setteriksadvokaten til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) datert 17. desember i fjor, som Hauglie måndag sende over til kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Hauglie må stille til høyring i komiteen torsdag og forklare korleis Nav i ei årrekke kunne feiltolke ei EU-forordning slik at ei rekke personar har vorte uriktig straffeforfølgde eller uriktig har måtta betale tilbake ytingar.

Den oppdaterte oversikta viser at 66 av dei domfelte kjem frå Noreg, fem frå Sverige, to frå Finland, og dessutan ein person frå høvesvis Danmark, Hellas, Nederland, Polen og USA. Sistnemnde var ektefelle til ein EU/EØS-borgar.

Blant dei 78 personane er 48 idømde fengsel utan vilkår, 21 fengsel på vilkår og 9 personar samfunnsstraff. Fleire er òg dømde for andre forhold. Den strengaste straffa gjeld ein finsk statsborgar som i Sandefjord tingrett i 2017 vart dømd til sju månaders fengsel utan vilkår for å ha fått utbetalt 990.000 kroner i arbeidsavklaringspengar medan han oppheldt seg i eit anna EØS-land.

I brevet opplyser Setteriksadvokaten at det blir lagt til grunn at det kan komme ytterlegare dommar.

Utsett frist

Setteriksadvokat Henry John Mæland skriv at arbeidet med å identifisere urettmessig straffeforfølging i politidistrikta, har vist seg å vere meir omfattande og tidkrevjande enn ein først hadde førestilt seg. Politidistrikta har derfor fått forlengt frist til 20. januar for å få oversikt over talet på saker.

– Det har vore gjennomført og blir framleis gjennomført omfattande undersøkingar ved kvart politidistrikt for å spore opp alle saker, skriv Mæland.

Den nye oversikta baserer seg på saker innmeldt frå Nav Kontroll og Domstolsadministrasjonen per 16. desember, men er ikkje kvalitetssikra mot den pågåande gjennomgangen til politiet av mottatte meldingar frå Nav og eigne register, blir det opplyst.

Har stilt saker til sides

Mæland skriv at oppryddingsarbeidet til påtalemakta førebels berre ser på saker etter 1. juni 2012. Om det er gjort feil rettsbruk før 2012 også blir sett på som uavklart, heiter det i brevet.

Det same gjeld om rettsbruken gjeld andre trygdeytingar enn arbeidsavklaringspengar, sjukepengar og pleiepengar.

I brevet heiter det at «riksadvokaten har oppfattet rettstilstanden til andre trygdeytingar (..) så vidt usikker» at politidistrikta er bedne om å stille alle meldingar frå Nav Kontroll om slike forhold til sides inntil det kan gjerast nærare kvalifiserte vurderingar. Dette gjeld til dømes meldingar for mottak av dagpengar, heiter det.

Eit regjeringsoppnemnt granskingsutval skal ta stilling til om Nav-skandalen strekker seg lenger tilbake i tid og også omfattar fleire saker. Dei skal komme med konklusjonen sin innan 1. juni.

