Philip Manshaus fengsla i åtte nye veker

Oslo tingrett gav politiet medhald i kravet sitt om åtte vekers forlengd varetekt under fengslingsmøtet måndag formiddag.

Politiadvokat Hilde Strand opplyser til NTB at grunngivinga for kravet er fare for at 22-åringen skal utføre nye, alvorlege straffbare valdshandlingar dersom han ikkje blir halden i varetekt.

Manshaus møtte måndag formiddag i Oslo tingrett kledd i dress og slips og gjorde nazihelsing, slik han har gjort i førre fengslingsmøte.

I tillegg gjorde han OK-handrørsla, peikefinger og tommel som dannar ein sirkel, eit teikn som i den seinare tida er hyppigare brukt av personar på ytre høgrefløy. Handrørsla blir av nokon brukt som eit «oppriktig uttrykk for kvit overmakt», ifølgje Anti-Defamation League (ADL), skriv BBC.

Ville ikkje forklare seg

Han ville ikkje forklare seg for retten, men kravde seg lauslaten. Manshaus tok omtenkingstid på spørsmålet om han vil anke rettsavgjerda.

Manshaus erkjenner forholda han er sikta for, men nektar straffskuld og påkallar seg naudrett for handlingane.

Saka mot han – etter skytinga i Al-Noor-moskeen i Bærum og drapet på stesøstera i sommar – er ferdig etterforska og send til påtalemakta for avgjerd om påtale.

Det er Riksadvokaten som tar ut tiltaleavgjerda, men det er førebels uvisst kva tid ho er klar.

Drap og terror

Det var 10. august i år at Manshaus skaut og drap den 17 år gamle søstera si, Johanne Zhangjia Ihle-Hansen, heime i familieheimen deira, før han sette seg i bilen og køyrde til Al-Noor Islamic Centre på Skui i Bærum. Der byrja han å skyte. Ingen vart skadde før Manshaus vart overmanna og uskadeleggjord av to eldre menn i moskeen.

I byrjinga av desember vart det klart at tre sakkunnige som har observert Philip Manshaus, konkluderer med at han var tilrekneleg då han utførte drapet og terrorhandlinga han er sikta for. Det betyr at han kan dømmast til fengselsstraff eller forvaring dersom han blir funnen skuldig.

