Oljeindustrien lovar utslepp «nær null» innan 2050

– For oss er ikkje dette politikk. Det er forretning. Men også ein naturleg del av samfunnsansvaret vårt, sa Equinor-konsernsjef Eldar Sætre då han møtte pressa måndag for å presentere dei nye ambisjonane.

Satsinga inneber at samla utslepp av klimagassar frå felta og landsanlegga selskapet driv i Noreg, skal kuttast med 40 prosent frå 2005-nivå innan 2030, 70 prosent innan 2040 – og såg til «nær null» innan 2050.

Det betyr utsleppskutt på over fem millionar tonn CO2 innan 2030.

Skal ikkje stenge oljekrana

Planen betyr ikkje stans i olje- og gassverksemda i Noreg, understrekar Equinor.

– Samtidig som vi kuttar utslepp, skal vi òg skape store verdiar for selskapet, partnarane våre og for samfunnet. Berre fram til 2030 ser vi for oss at alle felt og anlegg som er opererte av Equinor, kan gi samla direkte inntekter til staten på rundt 3.000 milliardar kroner. Nesten ein tredels oljefond på eitt tiår, sa Sætre under presentasjonen på måndag.

Hovudgrepet for å nå måla er elektrifisering av anlegg både på sokkelen og på land som i dag får kraft frå gassturbinar. Det inkluderer anlegg som Troll og Melkøya.

I tillegg vil Equinor satse på energisparing og digitalisering.

Innan 2030 skal dette kunne gi eit kutt på 10 prosent i Noregs samla utslepp av klimagassar. Innan 2050 vil det vere snakk om eit kutt på rundt 25 prosent.

Krev stabile rammevilkår

Den nye planen er klekt ut i samarbeid med KonKraft, ein bransjeorganisasjon der Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund, LO, Fellesforbundet og Industri Energi er med.

Det blir langt frå billeg. Equinor legg opp til investeringar på rundt 50 milliardar kroner saman med partnarane sine innan 2030 for å komme i mål.

Vilkåret olje- og gassindustrien stiller for å gjennomføre planen, er stabile og føreseielege rammevilkår frå statleg hald.

I klartekst betyr det at politikarane ikkje må byrje å tukle for mykje med dei skatteregima og støtteordningane som finst i dag.

– Eit konkret døme er friinntektene, som vart endra i 2013, seier konserndirektør Arne Sigve Nylund i Equinor til NTB.

– Det slo ganske kraftig ut på ein del av prosjektporteføljen vår. Vi måtte gjere nye omrekningar og gå tilbake til teiknebrettet i ein god del prosjekt fordi det gjorde eit så stort innhogg i lønnsemda, forklarer han.

– Ein god start på 2020

– Dette var ein god start på 2020 og gode nyheiter for klimaet, men også norske jobbar og teknologiutvikling. Equinor og norsk industri viser med dette at dei ligg fremst i verda på omstilling, seier ho.

Statsministeren viser samtidig til at regjeringa har sett i gang ein studie som skal greie ut moglegheitene for meir elektrifisering.

Men det nye planen frå Equinor og KonKraft er bransjens eige prosjekt, understrekar prosjektleiar Hildegunn T. Blindheim. Det er ikkje snakk om noko bestillingsverk.

– Det er relativt nytt at regjeringa har vore klar over at vi er så ambisiøse, seier Blindheim til NTB.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, avtroppande sjef i Norsk olje og gass, fortel at arbeidet med planen starta for eitt års tid sidan.

– Men ambisjonen om at ein måtte komme til null, den såg vi ganske tidleg, seier han.

