No er barnetrygda i Polen høgare enn i Noreg

innenriks

I perioden frå utgangen av juni til utgangen av september i fjor fekk 8.000 færre polske familiar norsk barnetrygd i Polen, skriv Aftenposten.

Frå 1. juli i fjor innførte den polske regjeringa barnetrygd òg til det første barnet. Før den tida var barnetrygd for førstefødde berre reservert for fattige barnefamiliar.

Endringa i fjor førte til at alle polske barn i alderen 0–18 år no får 500 zloty per månad i barnetrygd. Det utgjer 1.160 kroner, nesten hundre kroner meir enn den norske barnetrygda på 1.054 kroner i månaden. Slik EØS-regelverket er forma ut, førte det til stans i eksport av norsk barnetrygd til arbeidstakarar i Polen.

