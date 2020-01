Manshaus viste ny høgreekstrem helsing til retten

innenriks

Retten gav altså politiet medhald i kravet om åtte vekers forlengd varetekt etter fengslingsmøtet måndag. Aktor viste til gjentakingsfaren, noko òg retten la til grunn i rettsavgjerda si.

– Etter åtte veker tenker vi at oppsett av tid og den slags er avklart. Det er vanskeleg for meg å angi kor lang tid statsadvokat og riksadvokat vil bruke på dette, men kanskje vi kan vente ein tiltale i januar. Ei hovudforhandling i første halvdel av 2020 er framleis realistisk, seier politiadvokat Hilde Strand i Oslo politidistrikt til NTB.

Både Strand og ein av Manshaus to forsvararar, advokat Audun Beckstrøm, seier til NTB at dei reknar med at ei rettssak vil gå føre seg i to til tre veker.

Manshaus tok områdingstid på ankespørsmålet då dommaren raskt kom med rettsavgjerda etter det korte fengslingsmøtet. Neste fengslingsmøte blir måndag 2. mars.

Gjentakingsfare

Politiadvokaten viste spesielt til risikovurderinga frå dei sakkunnige. I erklæringa dei tre rettspsykiatrane har gitt frå seg, skriv dei at det er særleg risiko for framtidig vald når det gjeld Manshaus.

– Det er ikkje naturleg for meg å seie noko nærare om innhaldet i erklæringa, men opp mot det retten skal vurdere i dag, nemleg faren for gjentaking, så meiner vi det er relevant, seier ho.

Beckstrøm seier dei vil vurdere rettsavgjerda.

– Vi meiner at hovudregelen er fire veker, og at det kan vere greitt at retten etter fire veker gjer ei ny vurdering, særleg når det gjeld framdrifta i saka, seier han til NTB.

Nytt handsignal

Manshaus møtte i Oslo tingrett kledd i dress og slips og gjorde nazihelsing, slik han har gjort i førre fengslingsmøte.

I tillegg gjorde han OK-handrørsla, peikefinger og tommel som dannar ein sirkel, eit teikn som i den seinare tida er hyppigare brukt av personar på ytre høgrefløy. Handrørsla blir av nokon brukt som eit «oppriktig uttrykk for kvit overmakt», ifølgje Anti-Defamation League (ADL), skriv BBC.

Han ville ikkje forklare seg for retten, men kravde seg lauslaten. Manshaus erkjenner forholda han er sikta for, men nektar straffskuld og påkallar seg naudrett for handlingane.

Drap og terror

I august i fjor skaut og drap han den 17 år gamle stesøstera si. Deretter køyrde han til Al-Noor Islamic Centre i Bærum der han byrja å skyte. Ingen vart skadde, og 22-åringen vart overmanna og uskadeleggjord av to eldre menn i moskeen.

I desember vart det klart at dei sakkunnige som har observert han, konkluderer med at han var tilrekneleg då han utførte drapet og terrorhandlinga han er sikta for.

Det betyr at han kan dømmast til fengselsstraff eller forvaring dersom han blir funnen skuldig.

