Listhaug ønsker Equinors nullutsleppsplanar velkommen

– Norsk sokkel går føre i å bruke og utvikle teknologi og finne løysingar som gjer at utsleppa frå Noregs viktigaste næring går ytterlegare ned, samtidig som arbeidsplassar, verdiskaping og statlege inntekter blir tatt vare på, seier olje- og energiministeren.

Ein føresetnad for at fleire innretningar skal få kraft frå land, er at dette ikkje fører til ein høgare straumpris til hushald og anna næringsliv, understrekar ho.

Equinor vil kutte klimautsleppa på norsk sokkel til null innan 2050.

