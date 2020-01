Kulturminnefondet deler ut 108 millionar kroner

innenriks

Pengestøtta blir delt ut årleg for å bidra til at verneverdige hus, bygningar, båtar og fartøy, hageanlegg og kulturlandskap blir tatt vare på.

– Å ta vare på kulturarven skapar aktivitet og arbeidsplassar over heile landet. Dette er vern gjennom bruk i praksis, og bygningar som blir sett i stand og restaurert, fører til mindre miljøbelastning enn om det skulle vorte rive og erstatta med nybygg, seier styreleiar Tine Sundtoft i Kulturminnefondet i ei pressemelding.

1.127 søknader

Totalt har fondet behandla 1.127 søknader, og 571 av desse har fått tilsegn om støtte.

Oslo får 9,2 millionar kroner fordelt på 34 prosjekt, medan Trøndelag får 7,6 millionar kroner fordelt på 56 prosjekt. Hordaland og Sogn og Fjordane, som no utgjer det nye fylket Vestland, søkte om høvesvis 47,8 og 17,3 millionar kroner. Dei er no tildelte høvesvis 9,2 og 6,1 millionar kroner.

Det nye fylket Viken, som er slått saman av Akershus, Buskerud og Østfold, får nærare 17 millionar kroner frå Kulturminnefondet.

Behandlar søknader heile tida

I motsetning til førre år, der Kulturminnefondet har sett ein søknadsfrist, behandlar fondet no søknadene heile tida . Dei oppmodar privatpersonar og frivillige lag og organisasjonar om å søke gjennom den elektroniske søknadsportalen sin.

– Mange veit ikkje at dei eig eit kulturminne, og heller ikkje at dei kan søke Kulturminnefondet om pengar til prosjektet sitt. Vi jobbar opp mot fylka for å auke søkartalet, seier direktør Simon Bjørgen i Kulturminnefondet.

Kulturminnefondet ligg under Klima- og miljødepartementet og er ei tilskotsordning for private eigarar av verneverdige kulturminne. Fondet vart oppretta av Stortinget i 2002.

(©NPK)