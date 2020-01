Gut overfall og slått med jernrøyr i Oslo

innenriks

– Vitne har opplyst at ein gut vart overfallen av inntil ti andre gutar ved Østre Aker vei. Det vart mellom anna brukt eit jernrøyr i tillegg til andre slagvåpen, seier operasjonsleiar Tore Solberg i Oslo politidistrikt til NTB.

Ifølgje Solberg har dei innblanda tilhøyrsel på ulike vidaregåande skular i Oslo, mellom anna på Kuben, som ligg i nærleiken av der guten vart overfallen. Andre innblanda går på ulike skular i dei austlege bydelane.

Politiet fekk melding om overfallet klokka 13.11.

– Vi fekk mange meldingar om saka. Då vi kom fram, sprang det folk i alle retningar, fleire sprang mot T-banestasjonen på Økern. Patruljane våre tok ein runde i området og trefte to 17 år gamle gutar som no er arresterte. Videobilde viser at dei har vore sterkt delaktige i hendinga, seier operasjonsleiaren.

Guten som vart overfallen, får måndag behandling for skadane på legevakta i Oslo.

– Dette er eit område med mange videokamera. Dei skal vi gå gjennom, seier Solberg.

