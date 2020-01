Donald Trump vart mest omtala i norske nettaviser i 2019

innenriks

Det viser ei undersøking medieovervakingsbyrået Meltwater har gjort saman med analysebyrået YouGov.

– Donald Trump har dominert nyheitsbildet dei siste åra, og mediesirkuset som er rundt han for augneblinken, kjem til å halde fram. Riksrett, val i 2020, og ei visstnok kontinuerleg heksejakt frå media bidrar til å styrke plassen på toppen av omtale-trona, seier partnar i PR-operatørene, Lukas Loeb, i ei pressemelding.

Bompengedebatten vart den nest mest omtala nyheitssaka i norske nettmedium i 2019, medan Ole Gunnar Solskjær kom på tredjeplass. Vidare på lista følgjer brexit og kommunevalet.

På medieovervakingsbyrået Retrievers liste over dei mest omtalte personane i norske medium i 2019, som vart presentert i jula, var statsminister Erna Solberg på topp, følgt av Donald Trump og Ole Gunnar Solskjær.

Nav-skandalen gjer inntrykk

Meltwater og YouGov har òg spurt folk om kva saker som har gjort mest inntrykk på dei i 2019. Her svarer respondentane at Nav-skandalen har gjort mest inntrykk. Heile ni av ti svarer at dei har vorte opprørte eller trist av denne saka.

– Nav-skandalen er fersk og har store konsekvensar for mange nordmenn. Det har òg vorte gjort fleire fatale feil som følgjeleg har vekt ein del sterke reaksjonar rundt om i heile landet, seier Heidi Islann, partnar i Meltwater.

Vindkraft dårlegast dekt

Ski-VM i Seefeld er den saka som har gjort nordmenn mest glade. Det er dessutan òg den mediesaka som nordmenn meiner har vore best dekt av media i året som har gått. Saka respondentane meiner var dårlegast dekt i fjor, er utbygginga av vindkraft.

– Det er spennande å sjå at sportssakene blir opplevde som best dekt. Bak VM i Seefeld hamnar nemleg Solskjær. Nordmenn meiner politiske nyheitssaker er dårlegast dekt. Det kan likevel ha ein samanheng med at det er meir konsensus blant nordmenn i idretten enn i det politiske bildet, seier Islann.

Venstre-sak mest delt

I undersøkinga er òg omtale av saker og personar i sosiale medium analysert og kvantifisert. Også her kjem Donald Trump på topp, følgt av brexit og bompengesaka.

Uoffisielle målingar frå analysetenesta Storyboard viser samtidig at ein artikkel skriven av partiet Venstre vart den mest delte frå norske nettstader i 2019, skriv Medier24.

Det er saka «The people of Hong Kong are nominated for the Nobel Peace Prize», som handlar om at Venstres stortingsrepresentant Guri Melby nominerte befolkninga i Hongkong til fredsprisen i samband med demonstrasjonane.

Ho vart delt 238.008 gonger. Talet inkluderer likartrykk, delingar, kommentarar, Twitter-statusar og pins på Pinterest.

– Eg er berre glad for at ei sak om demonstrasjonane i Hongkong vart mest delt i 2019. Millionar av heilt vanlege folk tar til gatene for å verne rettane sine. Det er viktig at verdssamfunnet får det med seg, og det er fint å ha bidratt til det, seier kommunikasjonsrådgivar Thomas Lien som har skrive saka.

(©NPK)