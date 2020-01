DN: Fare for ny Sas-streik i vår

innenriks

Pilotstreiken omfatta alle av dei 1.400 skandinaviske pilotane i selskapet. Desse gjekk til streik som følgje av misnøye med lønns- og arbeidsvilkåra i selskapet.

Dagens Næringsliv skriv at det òg for dei kabintilsette er særleg misnøye med vaktlisteordninga, der fleirtalet får vaktlistene for den neste månaden først 15 dagar før månaden startar.

Avtalen skal fornyast i Noreg, Sverige og Danmark nesten samtidig. I Noreg varer han til utgangen av mars i år. Forhandlingsleiar Marianne Hærnes i Sas seier målet til selskapet blir forma ut i desse dagar.

– Kampviljen er stor, seier leiar Martinus Røkkum i Sas Norge Kabinforening. Han understrekar likevel at han håper partane kan komme til semje utan at passasjerar blir ramma.

Forhandlingane blir ifølgje DN sannsynlegvis avslutta etter påska, som startar den andre helga i april.

Avtalen til pilotane sikra dei ein lønnsauke på 3,5 prosent i 2019, 3 prosent i 2020 og 4 prosent i 2021, og delen pilotar med føreseieleg turnusordning auka frå 40 prosent til 60 prosent.

I resultatet for andre kvartal av 2019 kom det fram at pilotstreiken hadde kosta SAS 650 millionar svenske kroner – rundt 590 millionar norske kroner.

(©NPK)