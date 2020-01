Uvêr stenger ei rekke vegar i landet

innenriks

I 10-tida fredag var det klart at verken riksveg 15 over Strynefjellet, riksveg 13 over Vikafjellet, riksveg 7 over Hardangervidda, fylkesveg 50 Hol–Aurdal eller fylkesveg 53 Tyin–Årdal ville bli opna før tidlegast laurdag. I tillegg er riksveg 52 over Hemsedalsfjellet, E134 over Haukelifjell og E16 over Filefjell stengde på ubestemt tid.

I Troms og Finnmark vart fleire strekningar opna igjen etter natta, men fredag formiddag skapte vêret framleis trafikkproblem.

Fylkesveg 8018 mellom Øksfjord og Myrnes var ein periode stengd på grunn av snøras fredag morgon, medan E69 mellom Skarsvåg og Nordkapp vart opna for kolonnekøyring.

Saltfjellet i Nordland var i natt delvis open for trafikk, deretter vart det kolonnekøyring.

Samtidig blir det meldt om fleire innstilte ferjesamband i fylket, mellom anna ruta frå Bodø til Moskenes. På Vestlandet er fleire ferjer innstilte.

Også i Trøndelag skaper uvêret problem for trafikken. Fylkesveg 736 i Steinkjer vart stengd ved Stranda grunna fare for ras inntil vidare. Ferjesambandet på fylkesveg 6470 mellom Sula og Norddyrøya vart òg stengt på grunn av uvêret. Det same gjeld Djupfest–Tarva på fylkesveg 6734.

