Over halvparten av alle selde bilar i 2020 vil vere elektriske, ifølgje bilimportørane

– Vi er no midt i det største teknologiskiftet bilbransjen har gått igjennom på mange år. Noreg er framleis langt føre resten av Europa når det gjeld sal av elbilar, men vi ser tendensar til at det byrjar å ta seg opp også i andre land og marknader på kontinentet og på verdsbasis, seier Erik Andresen, direktør i Bilimportørenes Landsforening i ei pressemelding.

Dei anslår at det gjennom året vil bli selt 150.000 nye personbilar, omtrent like mange som i 2019. Av desse reknar dei med at mellom 55 og 60 prosent vil vere elektriske. Dersom spådommen slår til, vil det vere første gong over halvparten av alle nye bilar som blir selde, er elektriske.

Lågare sal av bensinbilar

Bilimportørane trur årsaka til at elbilsalet vil skyte ytterlegare fart gjennom året, er at det kjem mange nye familievennlege modellar på marknaden gjennom året.

I tillegg anslår Bilimportørene at mellom 10 og 15 prosent av dei selde bilane vil vere ladbare hybridar, omtrent det same som i 2019.

Salet av elektriske bilar går på kostnad av bensin- og dieselbilar, der salet er venta å gå ned frå rundt 30 prosent i 2019 til mellom 15 og 20 prosent i 2020.

Ber om betre lademoglegheiter

Andresen seier no at styresmaktene må komme endå sterkare på banen for å gjere at moglegheitene for å lade langs vegen kjem opp på eit tilsvarande nivå som tilgangen til bensin og diesel.

– Elbilar har jo den fordelen at dei kan starte kvar dag med full «tank» viss ein kan lade heime, men til gjengjeld tar det lengre tid å lade enn å fylle drivstoff når ein først må stoppe. Derfor meiner vi talet på ladepunkt raskt må opp på eit vesentleg høgare nivå enn i dag, og her har styresmaktene òg eit ansvar for å legge til rette, meiner Andresen.

