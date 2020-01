Mental Helse trur Maud Angelicas tale vil ha stor effekt

innenriks

– At ho klarer å heve blikket på den måten og vise omsorg for dei som slit, det betyr utruleg mykje. Eg trur det har stor effekt at det kjem frå henne, seier Bergersen.

I minneordet sitt oppmoda Ari Behns eldste dotter folk som slit med mørke tankar, til å søke hjelp. Bergersen trur orda frå 16-åringen betyr meir enn oppfordringar frå organisasjonar eller styresmaktene.

– At ho, som akkurat har mista faren, sa dette, det trur eg har stor effekt, seier Bergesen.

– Eg vil rette ei stor takk, held ho fram.

(©NPK)