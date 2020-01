Kyrkjevalet førte til at fleire melde seg ut av Den norske kyrkja i 2019

innenriks

I 2019 melde 19.170 personar seg ut av Den norske kyrkja, medan det vart registrert 3.400 innmelde i tillegg til registrerte døypte, ifølgje medlemsstatistikken frå Kyrkja. Tilsvarande tal for 2018 var 11.877 utmelde og 2.096 innmelde.

Kyrkjerådet opplyser i ei pressemelding at dei ser auken i talet på utmelde i samanheng med at medlemmene fekk valkort til kyrkjevalet i august.

– Som ved tidlegare kyrkjeval ser nokre av Kyrkjas registrerte medlemmer dette som eit høve til å rydde opp i medlemsskapet sitt. Ingen som ikkje ønsker det, skal vere medlem i Den norske kyrkja, seier leiar Kristin Gunleiksrud Raaum i Kyrkjerådet.

Flest melde seg ut i Oslo

Raaum meiner likevel det høge talet gjer det nødvendig å spørje seg om utmeldingane kan vere eit signal om at Kyrkja ikkje svarer på folks behov og forventningar, og ho seier at Kyrkjerådet tar signala på alvor.

– Kyrkja har rom for alle. Når folk ikkje opplever at det er slik, gir det grunn til sjølvransaking for oss som har leiaransvar i kyrkja, seier ho.

Det var i Oslo bispedømme, som omfattar Oslo, Asker og Bærum, det var flest utmeldingar i 2019, følgd av Bjørgvin, som omfattar Vestland fylke, og Borg, som omfattar Østfold og resten av gamle Akershus fylke, ifølgje medlemstala.

3.400 melde seg inn

Ifølgje Den norske kyrkja er mange av dei registrerte utmeldingane formelt å rekne som rettingar av tidlegare feil i medlemsregisteret.

Dei opplyser vidare at udøypte som feilaktig står oppført i medlemsregisteret, formelt sett ikkje blir utmelde, men sletta når dei gir beskjed om feiloppføringa.

Det er dåp som gir medlemskap i Den norske kyrkja. Dei 3.400 personane som melde seg inn i kyrkja, er personar som tidlegare er døypte.

Færre utmelde enn i 2016

Sjølv om utmeldingstala for 2019 var høgare enn i 2018, var 2016-tala med heile 41.024 utmelde medlemmer langt høgare.

Den norske kyrkja har rundt 3,7 millionar medlemmer, noko som utgjer omkring 70 prosent av befolkninga.

Det er Sør-Hålogaland og Hamar bispedømme som har den høgaste prosentdelen kyrkjemedlemmer i landet med høvesvis 82,8 og 82,2 prosent av befolkninga.

(©NPK)