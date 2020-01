Ingen nye søk etter antatt omkomne sjøfolk i Norskehavet

innenriks

Redningsaksjonen vart avslutta ved 20-tida torsdag kveld, og fredag vart det tatt ei ny vurdering.

– Politiet kjem ikkje til å setje i verk søk dersom ikkje ny informasjon kjem og gjer det aktuelt, opplyser politiet i ei pressemelding.

Redningssentralen fekk melding om ulykka litt over klokka 11.30 torsdag. Det var svært dårleg vêr og høge bårer ute på havet, og dei to mennene vart skylde over bord, ifølgje politiet.

– Hendinga skjedde om lag 400 kilometer vest for kysten vår, i internasjonalt farvatn. Det vart kasta ut redningsbøyer og pallar frå skipet etter at dei to mennene hamna i havet. Desse gjenstandane vart funne under gårsdagens søk, utan noko spor etter dei to sakna, skriv politiet.

Lasteskipet frå 2007 var på veg frå Murmansk i Russland til Constanta i Romania.

Skipet er eigd av det bulgarske shippingselskapet Navibulgar og registrert på Malta.

