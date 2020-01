Helse Førde må ut med millionbeløp etter ulovleg oppseiing

innenriks

Oppseiinga vart i Sogn og Fjordane tingrett kjent ugyldig.

Helse Førde må betale kvinna 650.000 kroner i erstatning for økonomisk tap, i tillegg til 70.000 kroner i oppreisingserstatning. Helseføretaket må òg dekke sakskostnadene til kvinna på rundt 300.000 kroner, skriv NRK.

Helse Førde grunngav oppseiinga med det dei meinte var ei rekke misforhold frå kvinna. Mellom anna hevda dei at ho i stor grad nytta seg av heimekontor, ikkje deltok på obligatoriske møte, og hadde ureglementert fråvær. Føretaket trekte òg fram at ho delegerte vekk arbeidet sitt, og meinte at åtferda hennar bidrog til eit dårlegare arbeidsmiljø.

Til NRK seier advokaten til kvinna Ane Sofie Tømmerås at klienten seint på hausten 2018 vart varsla om dei punkta der arbeidsgivaren meinte ho svikta, og at ho svarte både munnleg og skriftleg.

Tingretten meiner kvinna ikkje fekk tydelege nok tilbakemeldingar, og meiner òg at det ikkje er bevist at dei forholda kvinna blir kritisert for, har vore av ein slik karakter og eit slikt omfang at det vesentleg har gått utover arbeidsprestasjon, miljø eller drift.

Helse Førde har ikkje vedtatt om dei vil anke dommen.

(©NPK)