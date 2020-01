Haddy Njie trur Maud Angelicas tale har redda liv

innenriks

– Ho klarer med ei slik kraft å stå der i sårbarheita si og sorga si, og likevel sjå andre. Ho ser at dette skjer kvar dag, og at det finst menneske som akkurat no sit og ikkje ser nokon annan utveg. Eg er sikker på at ho med den talen ho valde å halde i dag, og med den krafta ho heldt han med, har redda liv og har forandra livet til menneske, sa Njie til NTB etter Ari Behns bisetjing i Oslo domkyrkje.

I minneordet sitt oppmoda Ari Behns eldste dotter Maud Angelica folk som slit med mørke tankar, om å oppsøke hjelp.

Behns familie har sidan bortgangen hans 1. juledag vore opne om at han tok sitt eige liv. Njie trur òg dette har forandra noko i Noreg.

– At familien valde å vere så ærlege frå første stund, at dei ikkje skjulte det og ikkje skamma seg, som eg trur veldig mange gjer i ein slik situasjon, det har forandra måten vi snakkar om sjølvmord på, meiner Njie.

