Fullsett kyrkje blir venta til Ari Behns bisetjing

innenriks

Både kongelege, statsrådar, norske politikarar og ei rekke kulturpersonlegdommar er venta å delta.

Den 47 år gamle forfattaren, kunstnaren og prinsesse Märtha Louises tidlegare ektemann gjennom 14 år tok livet sitt 25. desember. Ari Behn og prinsesse Märtha Louise fekk tre døtrer saman, Maud Angelica (16), Leah Isadora (14) og Emma Tallulah (11).

Dødsannonsen stod i torsdag i Aftenposten og Budstikka. «Du er høyt elsket av oss alle. For barna er du uerstattelig», heiter det.

Det er så langt ikkje kjent kva medlemmer av den norske kongefamilien som skal delta i bisetjinga. I nyttårstalen sin fortalde kong Harald at kongefamilien er sterkt prega av Behns dødsfall.

Bisetjinga vil vere open for alle, men ei stor mengde plassar er allereie reserverte til den næraste familien, venner, kongelege og representantar frå det offisielle Noreg. Det er derfor viktig å møte opp i god tid dersom ein skal få plass i kyrkja, seier talsmannen til familien, Geir Håkonsund, til NTB.

Han påpeikar at det vil vere høgt sikkerheitsoppbod.

– Dei som ønskjer å delta, må vere klar over at det er ei bisetjing med eit høgt tryggingsnivå, og at ein ikkje vil sleppe inn i kyrkja med til dømes vesker eller bagar, seier Håkonsund.

Totalt er det 800 plassar i Oslo domkyrkje. Dørene opnar klokka 12 og bisetjinga startar klokka 13. Det er Oslo-biskop Kari Veiteberg som skal forrette.

